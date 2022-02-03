Ünlüler kadına şiddete sessiz kalmadı Eski eşinin işkencesine maruz kalan fenomen İrem Ay kimdir

Kardeşinin yaşadıklarına sessiz kalamayan abla Dilan Ay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Yaptıklarınızı normalleştiremeyeceksiniz! Paranıza ve soyadınıza güvenerek bizi sindiremeyeceksiniz! Morluklar, kanlar içinde yerde yatan insan sizin kızınız olsa böyle örtbas eder miydiniz Sevgi Saner-Ayhan Saner-Berkay Saner-Burcu Saner? Tek tek bilecekler isminizi. Bu kızların arkasında nasılsa kimse yok diye mi kafanız rahattı? Biz sizin ayıplarınızı birbirimize bile anlatamazken siz bir yenisini eklemekten keyif mi aldınız? İrem evlendiği günden beri Berkay'ı tedavi ettirmek için uğraştı. Bütün sapkınlıklarına beni bile dahil etmeden göğüs germeye çalıştı. Siz öyle yüzsüzsünüz ki utanıp arlanmak bir kenara üzerine hesap sorarsınız. Ama bu sefer öyle olmayacak! BİZ soracağız bu 4 yılın hesabını. Şantajlarla, baskılarla yanında tutup susturduğunuz kardeşimin hesabını ben soracağım! Bodrum, Miami, İstanbul fark etmez nereye giderseniz gidin ayıbınız vurulacak yüzünüze."