Ünlüler kadına şiddete sessiz kalmadı Eski eşinin işkencesine maruz kalan fenomen İrem Ay kimdir
Eski eşinin şiddetine maruz kalan İrem Ay'a ünlülerden destek geldi. Sosyal medyada pek çok ünlü isim eski eşinin işkenceleriyle kanlar içinde kalan İrem Ay için destek paylaşımı yaptığı İrem Ay kimdir son durumu nasıl?
Fenomen İrem Ay'ın eski eşi Berkan S. tarafından işkence gördüğü ileri sürülen anları ait görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Exatlon yarışmacısı Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın işkence gördüğü fotoğraflar kısa sürede yayıldı. Kısa sürede binlerce vatandaşın tepki gösterdiği olaya ünlü isimler de sessiz kalmadı. Aslı İnandık ve Bahar Şahin, hesaplarından paylaşım yaparak tepkilerini gösterdi. Eski eşi Berkay Saner tarafından şiddet gören İrem Ay'a birçok internet fenomeninden de destek geldi. Eşine şiddet uyguladıktan sonra gülerek poz veren Berkay Saner'e ise tepki yağıyor. Öte yandan fenomen İrem Ay'ın yıllar önce kaybolan annesinin korkunç ölümü ortaya çıktı. İşte İrem Ay olayına ilişkin tüm detaylar...
Sosyal medyada 35 bin takipçisi bulunan İrem Ay'ın eski eşi Berkan S. tarafından şiddet gördüğü hatta işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Gördüğü şiddete sessiz kalmayan İrem Ay, sosyal medya hesabından peş peşe şiddet anlarına ait görüntüleri paylaştı.
Peş peşe paylaşımlar yapan Ay, boşandığı eşi Berkay S. tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerinden destek istedi. Berkay S.'nin kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın, o anlara ait fotoğrafı da paylaştı.
Kardeşinin yaşadıklarına sessiz kalamayan abla Dilan Ay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yaptıklarınızı normalleştiremeyeceksiniz! Paranıza ve soyadınıza güvenerek bizi sindiremeyeceksiniz! Morluklar, kanlar içinde yerde yatan insan sizin kızınız olsa böyle örtbas eder miydiniz Sevgi Saner-Ayhan Saner-Berkay Saner-Burcu Saner? Tek tek bilecekler isminizi. Bu kızların arkasında nasılsa kimse yok diye mi kafanız rahattı? Biz sizin ayıplarınızı birbirimize bile anlatamazken siz bir yenisini eklemekten keyif mi aldınız? İrem evlendiği günden beri Berkay'ı tedavi ettirmek için uğraştı. Bütün sapkınlıklarına beni bile dahil etmeden göğüs germeye çalıştı. Siz öyle yüzsüzsünüz ki utanıp arlanmak bir kenara üzerine hesap sorarsınız. Ama bu sefer öyle olmayacak! BİZ soracağız bu 4 yılın hesabını. Şantajlarla, baskılarla yanında tutup susturduğunuz kardeşimin hesabını ben soracağım! Bodrum, Miami, İstanbul fark etmez nereye giderseniz gidin ayıbınız vurulacak yüzünüze."