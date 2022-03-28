BIST 2.181
DOLAR 14,84
EURO 16,26
ALTIN 923,91

Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Uzun süren pandemi yasaklarının kaldırılmasının ardından mekanlarda sahne almaya ve konser vermeye başlayan ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı. İşte ünlülerin 2022 sahne ücretlerindeki son durum...

Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Koronavirüs salgınının etkisin kaybetmesi ve yasakların kalkmasıyla birlikte konserlere dönen şarkıcılar, sahne ücretlerine zam yaptı. Gülşen, Ebru Gündeş, Sibel Can ve Ajda Pekkan gibi isimlerin ücretleri gündem oldu.

111
Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Sahne ücretlerine en çok zammı kim yaptı: Şarkıcılar koronavirüs yasaklarının kalkmasıyla sahnelere geri döndü. Salgın yüzünden iki senedir çalışamayan şarkıcılar, dönüşlerini de zamla yaptı. Sahne ücretine en çok zammı ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.

211
Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Gülşen 3'e katladı: Takvim'de yer alan habere göre, sahne fiyatına 3 kat artıran Gülşen, artık bir konser için 400 bin TL alıyor. 

311
Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Yaz takvimini bile dolduran ünlü şarkıcının artık teklifleri geri çevirdiği konuşuluyor.

411