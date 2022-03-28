Ünlüler 2022 sahne ücretlerine zam yaptı Ajda Pekkan, Sibel Can, Ebru Gündeş, Gülşen ücretleri olay

Sahne ücretlerine en çok zammı kim yaptı: Şarkıcılar koronavirüs yasaklarının kalkmasıyla sahnelere geri döndü. Salgın yüzünden iki senedir çalışamayan şarkıcılar, dönüşlerini de zamla yaptı. Sahne ücretine en çok zammı ayda neredeyse 15 gün konser veren Gülşen yaptı.