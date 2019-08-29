Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti

Ünlü yarışçı Jessi Combs (39), karada hız rekorunu kırmaya çalışırken kaza yaptı ve olay yerine hayatını kaybetti.

Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti - Sayfa 1

ABD’li yarışçı ve televizyon ünlüsü Jessi Combs, karada hız rekorunu kırmaya çalışırken yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

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Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti - Sayfa 2

Jessi Combs, 39 yaşındaydı ve ‘4 teker üzerindeki en hızlı kadın’ olarak biliniyordu.

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Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti - Sayfa 3

Oregon eyaletindeki Alvord Çölü’nde meydana gelen kaza sonrası olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, Combs’un kaza yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Ünlü yarışçı Jessi Combs hız rekoru kırmaya çalışırken hayatını kaybetti - Sayfa 4

Combs, 2013’te 640 kilometre olarak belirlediği hız rekorunu kırmaya çalışıyordu.

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