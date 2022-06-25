Ünlü türkücü Latif Doğan'dan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi

Yine annesinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Doğan fotoğrafa yazdığı: 'Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA ‘larınızı eksik etmeyin'' ifadeleri ile hayranlarına duygusal anlar yaşattı.