Ünlü türkücü Latif Doğan'dan kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
55 yaşındaki ünlü türkücü Latif Doğan geçtiğimiz aylarda annesi Ayşe Doğan'nın ameliyat sonrası fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua istemişti. Doğan annesi ile ilgili kötü haberi hayranlarına sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.
'Küstüm' şarkısı ile adını Türkiye'ye duyuran 55 yaşındaki ünlü türkücü Latif Doğan geçtiğimiz ocak ayında annesi Ayşe Doğan'ın hastane odasından fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak ameliyat olduğunu duyurmuş.
Annesinin hastane fotoğraflarını paylaşarak sevenlerinden dua isteyen Latif Doğan geçtiğimiz günlerde kötü haberi tekrardan hayranlarıyla paylaştı. Annesinin durumunun ağırlaştığını söyledi.
Yine annesinin fotoğrafını sosyal medya üzerinden paylaşan Doğan fotoğrafa yazdığı: 'Canım ANA.mız yoğun bakımda siz sevenlerimizden dostlarımızdan tüm şifa bekleyen hastalara ve ANA.mız Ayşe doğan.a DUA ‘larınızı eksik etmeyin'' ifadeleri ile hayranlarına duygusal anlar yaşattı.
Ünlü türkücünün paylaşımına meslektaş arkadaşlarından ve çok sayıda takipçisinden 'geçmiş olsun' mesajları yağdı.