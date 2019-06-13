Ünlü tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu kalp krizi geçirdi
Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada'da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak Toprak Hastanesine, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesine getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.
Enis Fosforoğlu, bayramın son günü Büyükada'da kalp krizi geçirdi. Adadan acil olarak Toprak Hastanesi'ne, oradan Koşuyolu Kalp Hastanesi'ne getirilen 71 yaşındaki oyuncu, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.
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Dün sabah saatlerinde ise ailesinin isteği üzerine Memorial Hastanesi'ne nakledilen Fosforoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu açıklandı.
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Sanatçının yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, oğlu Eren'in de bir kızı dünyaya geldi.
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Fosforoğlu'nun kızı Seren Fosforoğlu, "Her şeyi bir arada yaşadığımız zor günler. Evlat olarak elimizden geleni yapmaya çalıştığımız zor günlerde gelen bu mucize için çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.
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