Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük hapis şoku! Ece Ronay şikayetçi olmuştu...
Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde de oynadığı bilinen Ece Ronay Bilir'i taciz ve tehtit ettiği gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede yazılan hangi suçlardan dolayı bakın ne kadar hapis cezası alması istendi...
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde oynadığı bilinen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği konusu aylar önce gündeme gelmişti. Konuyla ilgili gelişmeler, Erbil için can sıkıcı oldu. Hakkında 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...
Ece Ronay Bilir'i tehdit ettiği iddiasıyla, 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Mehmet Ali Erbil büyük şok yaşadı.
İddianamede şüpheli Mehmet Ali Erbil'n 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılması istendi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 23 yaşındaki Ece Ronay Bilir'in Instagram hesabı üzerinden 65 yaşındaki Mehmet Ali Erbil'le tanıştığı ve sosyal medyadan birbirlerini takip etmeye başladıkları anlatıldı.