Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'e büyük hapis şoku! Ece Ronay şikayetçi olmuştu...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hakkında, klibinde oynadığı bilinen Ece Ronay Bilir'i taciz ettiği konusu aylar önce gündeme gelmişti. Konuyla ilgili gelişmeler, Erbil için can sıkıcı oldu. Hakkında 8 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İşte detaylar...