Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'ın oğlunu görenler inanamadı! Yakışıklılığıyla büyüledi ''Babasının kopyası''
Tv8 ekranlarının favori yarışma programı MasterChef'in üçlü jüri koltuğunun birinde oturan şef Mehmet Yalçınkaya, ciddi duruşu ve babacan tavırlarıyla milyonların kalbinde taht kurdu. Ünlü şefin oğlunu görenler benzerliklerine şaşırdı kaldı. Mehmet Yalçınkaya oğluna bakın yakışıklılığıyla nasıl büyüledi...
Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'in karizmatik jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Bunun üzerine Yalçınkaya'nın oğlu, takipçileri ve sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. Bakın babasına ne kadar benziyor ve hangi mesleği yapıyor...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği MasterChef yarışması, yeni sezonda izleyenlerle buluştu.
Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu yarışma, yeni sezonuyla yine izleyenleri ekranlara kilitlemeye devam ediyor.
İlgi ile takip edilen yarışmanın en dikkat çeken jüri üyesi hiç şüphesiz sert mizacı ve babacan tavırları ile Mehmet Yalçınkaya...