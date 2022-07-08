Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'ın oğlunu görenler inanamadı! Yakışıklılığıyla büyüledi ''Babasının kopyası''

Tv8 ekranlarında izleyiciyle buluşan MasterChef'in karizmatik jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından oğlunu paylaştı. Bunun üzerine Yalçınkaya'nın oğlu, takipçileri ve sevenleri tarafından merak edilmeye başladı. Bakın babasına ne kadar benziyor ve hangi mesleği yapıyor...