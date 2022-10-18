Ünlü şarkıcıya börekçide taciz! Berna Tan tokadı yapıştırdı: Göğüslerini her yerini...
Şarkıcı Berna Tan, bir börekçide sözlü tacize uğrayıp ardından darp edildiğini iddia etti. Bedeni üzerinden gelen laflara sessiz kalmayan ünlü şarkıcı 'Kardeş beraber miydik' diye çıkıştı. Sonrasında darp edildiğini öne süren Berna Tan 2 kişiden şikayetçi oldu. Ünlü şarkıcı börekçi börekçide yaşananları anlattı.
Olay, Esenyurt Zafer Mahallesi Adilenaşit Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre şarkıcı Berna Tan, börekçinin önünde dururken yanında olan iki kişiden birisi Tan'a laf attı.
Sözleri duyan ünlü şarkıcı tepki gösterip 'Yaptırırken yanımda mıydın' deyip uzaklaştı. Daha sonra lafları atan kişi börekçiye girip 'Ne diyorsun sen' deyip Berna Tan'a saldırdı. Şarkıcıyı itip telefonunu kırdı. Berna Tan karakola gidip şikayetçi oldu.
"Kalçasını, dudaklarını her yerini yaptırmış"
Berna Tan karakolda verdiği ifadede şunları söyledi: "Zafer Mahallesi Adilenaşit Bulvarı üzerindeki Börekciye giriş yaptım, börekçinin önünde açık kısımda iki şahıs vardı, şahıslardan mavi montlu olan oturuyordu, diğeri kırmızı montlu olan ayaktaydı, ayakta olan şahıs yüksek sesle orada bulunanların duyabileceği şekilde, bana 'Kalçasını yaptırmış, dudaklarını, göğüslerini her yerini yaptırmış' dedi.
"Kardeş beraber mi yaptırdık" diye çıkıştı
Ben bunun üzerine bu şahsa dönüp 'Kardeş beraber mi yaptırdık, sana bir şey söylerdim ya' diyerek, içeri girdim. Bu şahıs da yan taraftaki tütün satan yere girdi, sonra bu lafları kendime yediremedim ve dışarı çıkıp, bu şahıstan şikâyetçi olmak ve şahsı tespit edebilmek için, dışarıdakilere; 'Bu şahıs burada esnaf mı' dedim, sonra ben içeri girdikten sonra aynı siteden tanıdığım o esnada börekçide içerde oturan tanıdığı gördüm.