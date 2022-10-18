Ünlü şarkıcıya börekçide taciz! Berna Tan tokadı yapıştırdı: Göğüslerini her yerini...

"Kardeş beraber mi yaptırdık" diye çıkıştı

Ben bunun üzerine bu şahsa dönüp 'Kardeş beraber mi yaptırdık, sana bir şey söylerdim ya' diyerek, içeri girdim. Bu şahıs da yan taraftaki tütün satan yere girdi, sonra bu lafları kendime yediremedim ve dışarı çıkıp, bu şahıstan şikâyetçi olmak ve şahsı tespit edebilmek için, dışarıdakilere; 'Bu şahıs burada esnaf mı' dedim, sonra ben içeri girdikten sonra aynı siteden tanıdığım o esnada börekçide içerde oturan tanıdığı gördüm.