Ünlü şarkıcı Ferman Toprak gözaltına alındı! Savcı da benim hakim de...

Show TV'nin haberine göre Toprak, villasının tadilatı için işçilerle 1.5 milyon TL'ye anlaştı. Ancak tadilat bittikten sonra işçiler paralarının verilmediğini ileri sürdü. Ferman Toprak daha sonra fiyatı fazla bulduğunu ve daha az ödeme yapacağını söyledi. İşçiler duruma itiraz edince aralarındaki tartışma kavgaya dönüştü. İşçilerin iddiasına göre Toprak, sopa ve yumruklarla çalışanları darbetti. Toprak'ın kendilerine silah çektiğini söyleyen işçiler şikayetçi oldu. Toprak gözaltına alındı.