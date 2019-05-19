Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan'ın, iki gündür yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı - Sayfa 1

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı. Haberi, sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile ünlenen ses sanatçısı Onur Akay duyurdu.

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Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı - Sayfa 2

Akay, ''Değerli sanatçı arkadaşımız Sevcan Orhan, özel bir hastanede 'Videotorakoskopi' operasyonu geçirmiştir. Daha sonra yoğun bakımda tedavisine devam edilen Orhan'ın, sağlık durumunda olumlu gelişmeler olduğunu öğrendim. Kendisine acil şifalar dilerim.'' ifadelerini kullandı.

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Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı - Sayfa 3

Videotorakoskopi operasyonu, genelde akciğerde tespit edilen şüpheli kitleden biyopsi örneği almak veya kitlenin tamamını almak için yapılıyor.

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Ünlü sanatçı Sevcan Orhan yoğun bakımda kansere mi yakalandı - Sayfa 4

Orhan'ın sağlık durumu hakkında menajeri Harun Belenkoğulları da sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. İşte  Belenkoğulları'nın açıklaması: 

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