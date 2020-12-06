Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel öldüğü iddialarını yalanladı
Ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyada yayıldı. Haberi gazeteci arkadaşı sosyal medya hesabından duyururken; Sesigüzel'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı ve hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Ancak ünlü sanatçı, bu haberleri yalanladı.
ŞANLIURFA'nın Birecik kazasında doğan ünlü sanatçı Nuri Sesigüzel'in hayatını kaybettiği iddia edilmişti.
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Üzücü haber, Twitter'da da gündem oldu.
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Sosyal medyada yayılan bu haberlerin ardından Nuri Sesigüzel, konu ile ilgili açıklama yaptı.
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Snob Magazin'e konuşan Sesigüzel, "Evdeyim, beni öldürmüşler galiba ama öyle bir şey yok. Gayet sağlıklıyım. Bu haberler nereden çıktı anlamış değilim. Sevdiklerim üzülmesin gayet iyiyim" diyerek hakkında çıkan ölüm haberlerini yalanladı.
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