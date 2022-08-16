Ünlü sanatçı Metin Işık ve oğlu dehşet saçtı! Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Kavgada Mustafa Işık’ın tüfeğinden çıkan saçmaların sırtına isabet ettiği Y.M.S, kulağının arkasına isabet ettiği N.D. ve göğsüne isabet ettiği S.N.M. ağır yaralanırken, saçmalar bacağına isabet eden Y.Y. ve F.D. de hafif yaralandı.