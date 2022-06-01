Ünlü sanatçı Atilla Atasoy'dan kötü haber! 'Ciddi sağlık sorunları yaşıyor'
Ses sanatçısı Onur Akay Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Usta sanatçı Atilla Atasoy büyük sağlık sorunları yaşıyor. Dualarınızı eksik etmeyin..." ifadelerini kullandı. Atilla Atasoy'un hastalığının ne olduğunu açıklamadı.
Twitter üzerinden paylaşım yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Usta sanatçı Attila Atasoy büyük sağlık sorunları yaşıyor. Dualarınızı eksik etmeyin...” ifadelerini kullandı…
Onur Akay açıklamasında Atilla Atasoy'un sağlık sorunun ne olduğundan bahsetmedi.
Türkiye onu asıl 1975 Eurovision Türkiye elemelerinde ikinci olduğu "Dilenci" şarkısıyla tanıdı.
O yıl HEY dergisinin Ümit Veren Şarkıcı ödülünü aldı. 1975-1977 yılları arasında en çok tanınan şarkıları "Haberler / Kurtulamazsın" (1975), "Sitem" (1976), "Bir Gün Beni Ararsan" (1977) idi. 1978'de "Bir Gün Beni Ararsan" ve "Avare" isimli albümlerini çıkardı.