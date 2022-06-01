Ünlü sanatçı Atilla Atasoy'dan kötü haber! 'Ciddi sağlık sorunları yaşıyor'

O yıl HEY dergisinin Ümit Veren Şarkıcı ödülünü aldı. 1975-1977 yılları arasında en çok tanınan şarkıları "Haberler / Kurtulamazsın" (1975), "Sitem" (1976), "Bir Gün Beni Ararsan" (1977) idi. 1978'de "Bir Gün Beni Ararsan" ve "Avare" isimli albümlerini çıkardı.