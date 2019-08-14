Ünlü Rus model Janna Rasskazova detoks yaptırdı boğularak hayatını kaybetti!

Talihsiz modelin, boğularak öldüğü sırada evinde bulunan arkadaşı Alexander, parti dönüşü modelin eve detoks yaptırmak için eve bir detoks uzmanının çağırdı. Uzmanın Janna'ya detoks yaptıktan sonra Janna'nın uykuya daldığını detoks uzmanının kendisine ve evde bulunan Janna'nın kadın arkadaşına kendisini yalnız bırakmalarını söyledi.