Ünlü Rus model Janna Rasskazova detoks yaptırdı boğularak hayatını kaybetti!
Rus Playboy model ve DJ Janna Rasskazova, gece parti dönüşü Moskova'daki evinde detoks yaptırdıktan sonra boğularak hayatını kaybetti.
29 Yaşındaki Rus model Janna Rasskazova'nın yaptırdığı detoks hayatının sonu oldu. Genç model, uzmanı olmayan kişinin yaptığı detoks sonucu boğularak hayatını kaybetti.
Talihsiz modelin, boğularak öldüğü sırada evinde bulunan arkadaşı Alexander, parti dönüşü modelin eve detoks yaptırmak için eve bir detoks uzmanının çağırdı. Uzmanın Janna'ya detoks yaptıktan sonra Janna'nın uykuya daldığını detoks uzmanının kendisine ve evde bulunan Janna'nın kadın arkadaşına kendisini yalnız bırakmalarını söyledi.
Bir süre sonra Janna'nın tuhaf bir şekilde nefes aldığını fark eden Alexander, genç modeli uyandırdı. Mutfağa giden Janna, nefes alamayarak boğulmaya başladı ve arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı.
Arkadaşlarının çağırdıkları sağlık ekipleri eve ulaşana kadar Janna, hayatını kaybetti.