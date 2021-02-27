Ünlü rapçi Ben Fero'nun yeni mesleği duyanları şaşırttı yeni kararlar aldı
Ben Fero, katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Yeni kararlar aldığını söyleyip yeni mesleğini açıkladı.
Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz, Tivibu Spor'daki Atan Alır programında Şükran Albayrak'ın konuğu oldu. Ünlü rapçi, müzik kariyeri, aile hayatı, basketbola olan ilgisi ve hayalleri hakkında açıklama yaptı. Bugüne kadar şarkıları ile tanıdığımız Ben Fero'nun oyunculuk yapmak istemesi şaşırttı.
Pandemi döneminde yeni kararlar aldığını belirten Ben Fero, şunları açıkladı:
"Bu dönemde hip-hop yapmak ayrı zor. Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım. Kendi gözlerimle bunun etkilerini gördüm. Pandemi dönemi benim tarzıma uygun bir dönem değil.''
''Zihinsel mesai de yaptım, kararlar aldım. Denemek istediğim birkaç farklı iş var. Mesela oyunculuk... 'Bir fırsatım var ve deneyip kendimi görsem ne fark eder' diyorum."
Ben Fero: Ferhat Yılmaz, bilinen adıyla Ben Fero, 1991 yılında Almanya’nın Bonn şehrinde dünyaya gelmiştir. Anne tarafından aslen Sivas, baba tarafından ise aslen Trabzon'ludur.