Ünlü rapçi Ben Fero'nun yeni mesleği duyanları şaşırttı yeni kararlar aldı

Ben Fero lakaplı Ferhat Yılmaz, Tivibu Spor'daki Atan Alır programında Şükran Albayrak'ın konuğu oldu. Ünlü rapçi, müzik kariyeri, aile hayatı, basketbola olan ilgisi ve hayalleri hakkında açıklama yaptı. Bugüne kadar şarkıları ile tanıdığımız Ben Fero'nun oyunculuk yapmak istemesi şaşırttı.