Ünlü radyocu Çağlan Tekil'in vefatı ünlü isimleri yasa boğdu
Şubat ayında geçirdiği beyin kanaması sebebiyle uzun bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ünlü radyo programıcısı Çağlan Tekil, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ünlü isimler yasa boğuldu.
15 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun bakımında tedavi gören müzik yazarı ve radyo programcısı Çağlan Tekil, önceki akşam hayatını kaybetti. 49 yaşındaki sanatçının cenazesi dün Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.
Laneth, Headbang, Blue Jean, Radyo Eksen gibi platformlardan rock ve metal müziğin Türkiye'de gelişmesine uzun yıllar katkı sağlayan Çağlan Tekil'in ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.
İşte ünlü isimlerin Çağlan Tekil için yaptığı paylaşımlar...
Şebnem Ferah: "Benim zarif, dengeli, düşünceli arkadaşım. Sevgi dolu arkadaşım. Sayısız insanın müzik zevkine katkıda bulunmuş, engin birikimli, beyefendi Çağlan'ım. 30 yıl... Çok üzgünüm. Seni çok seviyorum."
Hakan Özoğuz: "Bu kadar senelik birliktelik mükemmeldi. Beraber son konserimizi de iyi ki yaptık. Yerin doldurulamayacak Çağlan kardeşim, mekanın cennet olsun."