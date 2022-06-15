Ünlü profesör İstanbul'da eşine günlerce işkence etti! Bayıltana kadar dinlene dinlene dövdü

Yaşlı adam bir türlü durmadı!

İddiaya göre eşini apartta saatlerce darp eden yaşlı adam, karısını bayıltana kadar eylemine devam etti. Hastaneye kaldırılan yaşlı kadın, kendisine geldiğinde ise durum hastane görevlileri tarafından polis ekiplerine bildirildi.