Ünlü popçu Işın Karaca'nın acı günü! Dedesini kaybetti
Ünlü popçu Işın Karaca, dedesinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
Ünlü sanatçı acı haberi sosyal medya hesabından şu paylaşımıyla duyurdu:
"Enver Dedem..
Ben 12 yaşındaydım tanıştığımızda. Anneannemin gönlünü fethetmiş, aşka yeniden inandırmıştı...
Birlikte geçirdikleri 30 küsür senenin ardından bugün dedemize veda ediyoruz...
Son 5 yıldır Alzeimer ile mücadele ederken, parkinson ve bir de üstüne felç tüm ailemizi sarstı...
Bugün 12:40 saatinde Enver dedemizin kalbi daha fazla dayanamadı ve 85 yaşında hakkın rahmetine kavuştu...
Kıbrıs’ta bulunan tüm dostlarımıza, arayan, soran, ailemizi yalnız bırakmayan tüm can dostlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız..
Cenazemiz Cuma günü , 27.09.2019 tarihinde ikindi namazına mutabık, (GAU)
Karaoğlanoğlu camisinde cenaze namazı kılınıp Karaoğlanoğlu mezarlığında defnedilecektir.
Mekanın cennet olsun dede..."
Uzun süredir sessizliğini koruyan Işın Karaca, eşi Tuğrul Odabaş ile birlikte girdiği yeni işi sayesinde ilerleyen zamanda şarkıcılıktan daha çok kazanacağını açıklamıştı.
2016 yılında Tuğrul Odabaş ile hayatını birleştiren şarkıcı Işın Karaca, şimdilerde 15 tane yarış atı sahibi. şın Karaca'nın Lack Chinnese ve Mega Star adlı atları ise katıldıkları yarışta derece kazanmıştı.
Atlarıyla gurur duyduğunu söyleyen Karaca, "At yetiştirmek büyük emek istiyor, maddi manevi büyük sorumluluk. Özellikle eşim ve ben atlarımızla profesyonel anlamda yakından ilgileniyoruz. Dünyada bütün haralarda kadın seyisler var, en büyük isteğim Türkiye'de de kadın seyislerin çoğalması" diye konuşmuştu.