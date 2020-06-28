Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş ile Zeynep Mayruk tatilde
İki günlük Çeşme tatilini moda tasarımcısı sevgilisi Zeynep Mayruk'la geçiren oyuncu Tolga Sarıtaş, önceki gün objektiflere yansıdı.
Erken saatlerde plaja giden Tolga Sarıtaş - Zeynep Mayruk çifti, Çeşme'de tatil yapıyor.
15
Objektiflere yansıyan ikili güneşlendikten sonra denize girmek için iskeleye yürüdü.
25
31 yaşındaki Mayruk, denize doğru ilerlerlerken beline havlu sararak kameralar için önlem aldı.
35
Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; sevgililer, denizde yüzdükten sonra Mayruk, iskelede yine koşar adım havluya sarıldı.
45