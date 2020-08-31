Ünlü oyuncu sevişme sahnesi çekmeyi öyle bir şeye benzetti ki herkesi şoke etti

Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getiren Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay seyirciyle buluşacak. Winslet, rol aldığı filmdeki sevişme sahneleri hakkında, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi