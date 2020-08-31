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Ünlü oyuncu sevişme sahnesi çekmeyi öyle bir şeye benzetti ki herkesi şoke etti

Oscar, Emmy, Grammy ve Altın Küre sahibi 44 yaşındaki İngiliz oyuncu Kate Winslet olay olacak bir açıklamada bulundu.

Kate Winslet ve Saoirse Ronan'ı bir araya getiren Ammonite adlı film ilk olarak önümüzdeki ay seyirciyle buluşacak. Winslet, rol aldığı filmdeki sevişme sahneleri hakkında, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi

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Oscar ödüllü İngiliz yıldız Kate Winslet, rol aldığı Ammonite adlı filmdeki sevişme sahneleri hakkında görüşlerini dile getirdi. 

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Hollywood Reporter dergisine konuşan Winslet, filmin yönetmeni Frances Lee'nin bu sahnelerin çekiminden önce çok gergin olduğunu belirtti. 

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44 yaşındaki üç çocuk annesi Kate Winslet, "Sevişme sahnesi çekmek elbette sandviç yemeğe benzemiyor" dedi.

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