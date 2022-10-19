Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu ihanet iddiasına çok sert yanıt!
Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan 29 yaşındaki Ayça Ayşin Turan'la ilişkisini sonlandırmıştı. Kıskançlık krizinin neden olduğu konuşulan ayrılıkla ilgili ilk kez açıklama yapan Alp Navruz, kendisiyle ilgili ortaya atılan ihanet iddialarına çok sert yanıt verdi.
Ünlü oyuncu Alp Navruz, güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan’dan ayrıldıktan sonra kendisiyle ilgili olarak ortaya atılan ihanet iddialarıyla ilgili ilk kez konuştu.
Yeni dizisi Yürek Çıkmazı’yla yakında seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Navruz, şu yazılı açıklamayı yaptı:
“Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca iddia olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Saygılarımla…”
Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği böylesine kulaktan dolma haberlerini arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir.