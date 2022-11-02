Ünlü oyuncu Rıza Akın'ın cenaze tarihi belli oldu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek...
Kerr, Süt ve Ben O Değilim gibi Türk sinemasının önemli yapımlarında rol alan usta aktör Rıza Akın gece yarısı geçirdiği beyin kanamasından dolayı hayatını kaybetti. 65 yaşında vefat eden Akın için Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.
Türkiye bugün usta oyuncu Rıza Akın'ın vefat haberiyle sarsıldı. Gece yarısı beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybeden Akın'ın cenaze töreniyle ilgili detaylar belli oldu.
Acı haberi oyuncu Menderes Samancılar, Twitter'dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Samancılar "Canım kardeşim Rıza Akın'ı kaybettik" sözleriyle duyduğu acıyı dile getirdi.
Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğan Rıza Akın'ın cenaze detayları da belli oldu. Usta oyuncu için 3 Kasım Perşembe günü Atlas Sineması'nda tören düzenlenecek.
Adana'ya defnedilecek
Oyuncu, 4 Kasım günü de Adana'da toprağa verilecek.