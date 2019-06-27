Ünlü oyuncu Ornella Muti'ye hapis cezası
İtalyan oyuncu Ornella Muti, tiyatro gösterisini sahte hasta raporu alarak iptal ettiği için 4 yıldır süren davası sonuçlandı.
İtalyan oyuncu Ornella Muti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı bir gala yemeğine gitmek için ‘sahte hasta raporu’ almıştı. Tiyatro gösterisini iptal ettiği gerekçesiyle ünlü oyuncuya sahtecilikten hapis ve para cezası verildi.
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Muti’nin 2015 yılından beri görülen davası bugün resmen sonlandı.
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Muti, 2010 yılında devlet tiyatrosuna bir sağlık raporu göndermiş ve rahatsız olduğu gerekçesiyle bir oyuna katılmamıştı.
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Fakat raporlu olduğu dönemde Muti’nin St. Petersburg’daki bir galaya katıldığı ortaya çıkmıştı.
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