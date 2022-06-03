Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in efsane dönüşü ses getirdi! Sevdiklerine böyle duyurdu..
Sosyal medya hesabında 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Bergüzar Korel'den gelen haber bekleyenleri sevindirdi. Bergüzar Korel, kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 12 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Güzel giden evliliklerinden üç çocukları olan çift, paylaştıkları karelerle ilgi ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Güzel oyuncu Korel yeni İş birliğini takipçilerine sosyal medya hesabından duyurdu.
Yakın dönemde anneliği 3'üncü kez yaşayan güzel oyuncu annelik durumunu iş hayatında da devam ettirerek Anne - çocuk marka yüzü oldu.
Sosyal medyada özellikle annelik konusunda kadınlara ilham ve motivasyon veren paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, e-ticaret platformu için kameralar karşısına geçerek eğlenceli reklam filminde yer aldı.
Yoğun tempolu bir gününü izleyicilerle paylaşan Bergüzar Korel, filmde gece uyanıp çocuklarıyla ilgilendiği, sabah çocuklara kahvaltı hazırlama telaşını yaşadığı, parkta üstünü kirleten çocuklarının peşinden koştuğu anları canlandırıyor.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda takipçilerine böyle seslendi: Herkese merhaba… Bir kadın ve anne olarak tüm duygularımı filtresiz paylaştığım her an burada beni takip eden her kadın için "Aynı ben" "Yalnız değilmişim" hissi hep önceliğim oldu. Hepimizin yaşadığı duygular, yavrularımızın ihtiyaçları, bizim ihtiyaçlarımız hep aynı… Tecrübelerimiz birbirimize rehber… Açıkça söylemek gerekirse, ben bu hayatta en çok anneliği sevdim… Benim için hayat; O anda başladı… O yüzden şimdi …… Çatısı altında; Hepsi o anda başlar diyorum. Onu kucağına ilk aldığında, İlk bakışı, İlk gülüşü, İlk adımında…