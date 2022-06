Ünlü oyuncu Bergüzar Korel'in efsane dönüşü ses getirdi! Sevdiklerine böyle duyurdu..

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda takipçilerine böyle seslendi: Herkese merhaba… Bir kadın ve anne olarak tüm duygularımı filtresiz paylaştığım her an burada beni takip eden her kadın için "Aynı ben" "Yalnız değilmişim" hissi hep önceliğim oldu. Hepimizin yaşadığı duygular, yavrularımızın ihtiyaçları, bizim ihtiyaçlarımız hep aynı… Tecrübelerimiz birbirimize rehber… Açıkça söylemek gerekirse, ben bu hayatta en çok anneliği sevdim… Benim için hayat; O anda başladı… O yüzden şimdi …… Çatısı altında; Hepsi o anda başlar diyorum. Onu kucağına ilk aldığında, İlk bakışı, İlk gülüşü, İlk adımında…