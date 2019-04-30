Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz"

Cem Yılmaz'la uzun süredir görüşmediklerini ifade eden Sicimoğlu, "Uzaktan sevişiriz. 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli' şarkı sözlerini söyleriz. O da, ben de meşgul adamız. Görüştüğümüz zamanlar oldu. Ender zamanlardı ama dolu dolu görüştük. Sabahlara kadar oturduk, güldük" diye konuştu.