Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz"
‘Plak ve Ben’ dergisine konuşan Ayhan Sicimoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cem Yılmaz ile uzun zamandır görüşmediğini söyleyen Sicimoğlu, “uzaktan sevişiriz” yorumunda bulundu.
Müzisyen, gurme ve gezginliğiyle bilinen Ayhan Sicimoğlu, ‘plak ve ben’ dergisinin sorularını yanıtladı.
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Ayhan Sicimoğlu, hayattaki en büyük hayalinin babası Şahap Sicimoğlu adına üstün yetenekli çocuklar için bir okul açmak olduğunu belirtti.
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Sicimoğlu, müziğe olan merakı ile bilinen sanatçı dostu Cem Yılmaz ile müzik yapar mısınız sorusuna ise, "Hayır, müzik yapmam. Çünkü müzisyen değil, musikişinas" cevabını verdi.
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Cem Yılmaz'la uzun süredir görüşmediklerini ifade eden Sicimoğlu, "Uzaktan sevişiriz. 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli' şarkı sözlerini söyleriz. O da, ben de meşgul adamız. Görüştüğümüz zamanlar oldu. Ender zamanlardı ama dolu dolu görüştük. Sabahlara kadar oturduk, güldük" diye konuştu.
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