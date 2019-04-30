Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz"

Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz"

‘Plak ve Ben’ dergisine konuşan Ayhan Sicimoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cem Yılmaz ile uzun zamandır görüşmediğini söyleyen Sicimoğlu, “uzaktan sevişiriz” yorumunda bulundu.

Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz" - Sayfa 1

Müzisyen, gurme ve gezginliğiyle bilinen Ayhan Sicimoğlu, ‘plak ve ben’ dergisinin sorularını yanıtladı.

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Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz" - Sayfa 2

Ayhan Sicimoğlu, hayattaki en büyük hayalinin babası Şahap Sicimoğlu adına üstün yetenekli çocuklar için bir okul açmak olduğunu belirtti.

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Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz" - Sayfa 3

Sicimoğlu, müziğe olan merakı ile bilinen sanatçı dostu Cem Yılmaz ile müzik yapar mısınız sorusuna ise, "Hayır, müzik yapmam. Çünkü müzisyen değil, musikişinas" cevabını verdi.

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Ünlü müzisyen yorumuyla şaşırttı: "Cem Yılmaz'la uzaktan sevişiriz" - Sayfa 4

Cem Yılmaz'la uzun süredir görüşmediklerini ifade eden Sicimoğlu, "Uzaktan sevişiriz. 'Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli' şarkı sözlerini söyleriz. O da, ben de meşgul adamız. Görüştüğümüz zamanlar oldu. Ender zamanlardı ama dolu dolu görüştük. Sabahlara kadar oturduk, güldük" diye konuştu.

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