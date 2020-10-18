Ünlü model Bella Hadid'in iç çamaşırsız hali olay oldu! Sokakta görenler şaşırdı
24 yaşını geçtiğimiz günlerde kutlayan dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu.
Ablası Gigi Hadid'in bir kız bebek dünyaya getirmesiyle teyze olma mutluluğunu da yaşayan Bella Hadid, New York'ta görüntülendi. Bir mini trençkot elbise giyen Hadid, ilk görüntülendiğinde ayağında altın rengi stilettolar vardı.
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Koronavirüs önlemi olarak siyah bir maske tercih eden Hadid, hava karardıktan sonra bir kez daha objektiflere takıldı.
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Bu kez kıyafeti aynı olsa da stilettolarını değiştirip daha rahat bir çift ayakkabı giymişti.
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Bella Hadid, geçtiğimiz hafta yeni yaşını bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı tropik tatilde kutladı.
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