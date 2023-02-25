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Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

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Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6'lık depremler yaklaşık 10 ili etkiledi. Sanat camiası da 'asrın felaketi' karşısında kolları sıvadı. ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne giderek depremzedeler için yardım kutuları bıraktı. Türkiye'nin en sevdiği ülkelerden biri olduğunu belirten Hadid, her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu, tekrar geleceğini söyledi.

Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve ve 7,6'lık depremler yaklaşık 10 ili etkiledi. Sanat camiası da 'asrın felaketi' karşısında kolları sıvadı.

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Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ünlü isimler depremzedelere yardım elini uzattı. Yardım kampanyası için kolları sıvayan bir diğer dünyaca ünlü isim ise Bella Hadid oldu.

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Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

DÜNYACA ÜNLÜ MANKEN TÜRKEVİ'NE YARDIM KUTULARINI BIRAKTI
ABD'li ünlü model Bella Hadid, New York'taki Türkevi'ne gelerek, Türkiye'deki depremzedeler için yardım kutuları bıraktı.

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Ünlü model Bella Hadid gönülleri fethetti! Depremzedeler için yardım kutuları hazırladı

'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI!
Hadid, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e dayanışma ve "geçmiş olsun" mesajlarını iletti.

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