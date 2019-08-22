Ünlü mankene dehşeti yaşattılar! Uyuşturup, bayılttılar sonrası ise korkunç...
RUSYA'da futbolcu Aleksandr Kokorin ile Pavel Mamaev'in manken Manken Ekaterina'ya yaşattıkları dehşet tüyler ürpertti. Manken Bobkova, futbolcular hakkında cinayete teşebbüs suçlamasında bulundu.
Rusya takımlarından Zenit'te forma giyen Aleksandr Kokorin ile Krasnodar'da oynayan Pavel Mamaev, geçtiğimiz yıl Ekim ayında Moskova'da diplomat Denis Pak'ı darp etmişti. İki futbolcu 2 kişiye saldırdığı gerekçesiyle 8 Aralık tarihine kadar hapiste tutulmuştu.
111
O sırada manken Ekaterina Bobkova da olay yerindeydi ve davada görgü tanığı olmayı kabul etmişti.
211
Ancak Bobkova, Mayıs 2019'da görülecek davadan yalnızca birkaç gün önce manken bir kayak merkezinde 4'üncü katın balkonundan korkunç bir şekilde düştü.
311
Doktorlar genç kadını yapay komaya soktu ve kazanın gerçekleştiği Çekya'da savcılık olayın kaza olduğunu belirterek kapattı. Bu süre zarfında da futbolcular darp davasında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı.
411