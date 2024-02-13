Ünlü mankenden 'intikam seksi' itirafı! O an telefon açıp söyledim...
Yaptığı çıplak paylaşımlar ve ilginç açıklamalarla gündemde kalmaya çalışan mahken Didem Soydan'dan yeni bir açıklama daha geldi. Soydan, kendisini aldatan sevgilisinden intikam almak için başkasıyla birlikte olduğunu ve bunu o an sevgilisine söylediğini anlattı.
Skandal açıklamaları, birbirinden çıplak paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Didem Soydan konuk olduğu bir programda kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Didem Soydan, şimdi de "intikam seksi" itirafında bulundu.
Mirgün Cabas'ın sunduğu 'Orda Rahat Mısın?' programına konuk olan Soydan, kendisini aldatan sevgilisinden nasıl intikam aldığını anlattı.
Didem Soydan, "İlişkimizin bitmek üzere olan zamanı artık, 3 senenin sonu... Ben fark ettim ki aldatılıyorum, hissettim ve en sonunda da bana bunun teyidi geldi" dedi.