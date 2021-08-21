Ünlü isimlere Ümitcan Uygun şoku! Listede yüzlerce kişi var: Hadise Fatih Ürek Deniz Akkaya...
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu'nun şüpheli ölümlerinde baş şüpheli olarak gösterilen tutuklu Ümitcan Uygun'un avukatı yüzlerce kişi hakkında harekete geçti.
Kamuoyunda 'Aleyna Çakır' olarak bilinen Sema Esen'in (21) geçen yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili hakkındaki soruşturma süren Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınmıştı.
Emniyette yapılan işlemlerin ardından Ümitcan Uygun tutuklanmıştı. Yaşananlar sonrası birçok ünlü isim Uygun'a savaş açmıştı.
Uygun'a, Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya mecralarından hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı suç duyurusunda bulundu.
Bugüne kadar bini aşkın kişi hakkında Uygun'a hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilirken bu isimler arasında ünlüler de yer alıyor.