Ünlü isimlerden 10 Kasım mesajları! Türkan Şoray, Ajda Pekkan, Tarkan... Kim ne dedi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 85'inci yıl dönümünde anılıyor. Ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından 10 Kasım mesajları paylaşıyor.
Bugün 10 Kasım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85'inci yılı. Ünlü isimler Atatürk'e olan duygu ve özlemlerini sosyal medya hesaplarından yazdıkları mesajlarla dile getirdi...
TÜRKAN ŞORAY
Ata’m... Daima senin aydınlattığın yolda, yürüyeceğiz...
FAZIL SAY
Atatürk’ü sevgiyle, saygıyla anıyoruz. İzindeyiz. 10 Kasım 2023...
ARDA TURAN
Geleceğe umutla bakabiliyorsak, imkansız nedir bilmiyorsak hepsi senin sayende Ata'm. Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Kalbimizde senin sevginle, seni gururlandırmak için çalışacağız. Sonsuz sevgiyle…