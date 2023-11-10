Ünlü isimlerden 10 Kasım mesajları! Türkan Şoray, Ajda Pekkan, Tarkan... Kim ne dedi?

ARDA TURAN

Geleceğe umutla bakabiliyorsak, imkansız nedir bilmiyorsak hepsi senin sayende Ata'm. Senin açtığın yolda, gösterdiğin hedefe son nefesimize kadar yürüyeceğiz. Kalbimizde senin sevginle, seni gururlandırmak için çalışacağız. Sonsuz sevgiyle…