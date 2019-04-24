Ünlü isimler sessiz kalmadı Küçükçekmece'deki tecavüz olayına tepkiler çığ gibi büyüyor
Küçükçekmece’de 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken ünlü isimler de sessiz kalmadı. Athena grubunun vokalisti Gökhan Özoğuz ve Alişan sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.
Küçükçekmece’de yaşanan cinsel istismar olayı Türkiye’yi ayağa kaldırdı. 5 yaşındaki bir kız çocuğu, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından cinsel istismara uğradı.
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Kapılarının önünde baygın halde bulunan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken tepkiler çığ gibi büyüdü.
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Küçük çocuk hastanede yaşam mücadelesi verirken bu iğrenç olaya ünlü isimler de tepki gösterdi.
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Son dönemlerde seçimlerle ilgili yorumlarla gündem olan Gökhan Özoğuz; "Allah aşkına bu tecavüzde bulunan kişilere en ağır cezalar verilsin. Veya halka verilsinler” dedi.
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