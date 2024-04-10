Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.
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Ramazan Bayramının ilk gününde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraf ve videolarla bayramı kutladı. İşte ünlülerin bayram mesajları…
Demet Akbağ: Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.
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Ferhat Göçer: İyi bayramlar dostlar… Abuk subuk Whatsapp grup mesajları atmayın… Sevdiklerinizi aramayı unutmayın..
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iliz Akın: Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar
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Nebahat Çehre: Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.
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