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Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

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Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

Ramazan Bayramının ilk gününde ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yayınladıkları fotoğraf ve videolarla bayramı kutladı. İşte ünlülerin bayram mesajları…

Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

Demet Akbağ: Herkese keyifli, mutlu huzurlu bir bayram dilerim.

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Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

Ferhat Göçer: İyi bayramlar dostlar… Abuk subuk Whatsapp grup mesajları atmayın… Sevdiklerinizi aramayı unutmayın..

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Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

iliz Akın: Adı ister Ramazan Bayramı ister Şeker Bayramı olsun... Küslerin barıştığı, akrabaların, dostların buluştuğu, gönlünüzce, sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu mutlu bayramlar

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Ünlü isimler, Ramazan Bayramı'nı paylaştıkları mesaj ve fotoğraflarla kutladı.

Nebahat Çehre: Mutlu, sağlıklı, iyi bayramlar dilerim.

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