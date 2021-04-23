Ünlü isimler 'Minnettarız' diyerek paylaştı 23 Nisan paylaşımları dikkat çekti

Cüneyt Arkın: ''Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'' Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.