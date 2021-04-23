Ünlü isimler 'Minnettarız' diyerek paylaştı 23 Nisan paylaşımları dikkat çekti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, pandemi nedeniyle toplu etkinliklerle kutlanamasa da ünlü isimler paylaşımlarıyla kutlama yaptılar.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 101. yaşı sokaklarda coşkuyla kutlanamasa da evlerde bayram havası esiyor... Ünlü isimler de sosyal medyada 23 Nisan paylaşımlarıyla renk kattı. İşte o paylaşımlar...
Cüneyt Arkın: ''Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.'' Gazi Mustafa Kemal Atatürk... Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
İbrahim Büyükak: 23 Nisan kutlu olsun...
İrem Derici: Senin de 23 Nisan'ın kutlu olsun hicran bakışlı yavrum.