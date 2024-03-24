Ünlü isimler çocukken aynı karede poz vermiş: Üçü yıldız oldu, biri gözden düştü
Şu an milyonlarca insanın hayran olduğu isimlerin çocuk fotoğrafında bir araya geldiği poz gündem oldu... Fotoğrafta diğer sanatçılar gibi ünlü olmayan isim ise şaşkınlık yarattı.
Şu an milyonlarca insanın hayran olduğu isimlerin çocuk fotoğrafında bir araya geldiği poz gündem oldu... Fotoğrafta diğer sanatçılar gibi ünlü olmayan isim ise şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyada paylaşılan ve beğeni rekoru kıran eski bir fotoğraf magazin gündemine bomba gibi düştü...
ABD'deki televizyon şovu "Mickey Mouse Show"da yer alan çocuk yıldızların fotoğrafına çok sayıda beğeni gelirken, dört kişinin yer aldığı karedeki 3 isim hemen kendini gösterdi.
Fotoğraftaki tek kız çocuğu, yıllar sonra milyonlarca insanı kendine hayran bırakan ve meşhur olduktan sonra "pop müziğin prensesi" lakabını alan bir isim oldu.
Genç kız, 2000'lere damga vuran ve albümleri dünya çapında 150 milyondan fazla satan Britney Spears'tan başkası değil...
Spears'ın yanında oturan çocuk ise son dönemde Barbie filmiyle adından söz ettiren Ryan Gosling oldu.