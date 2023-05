Ünlü işadamının eşinden korkunç ifade! Bornoz kuşağı ile boğmak istedi, öldürmek için ilaç verdi

Mimar Polen Atay eşi Can Atay’ın kendisini öldürmeye çalıştığı iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası Can Atay hakkında, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Can Atay avukatlarıyla birlikte katıldı.