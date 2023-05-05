Ünlü işadamının eşinden korkunç ifade! Bornoz kuşağı ile boğmak istedi, öldürmek için ilaç verdi
Sosyete bu davayı konuşuyor. İş adamı Can Atay, mimar eşi Polen Atay’ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanıyor. Polen Atay'ın şoke eden ilk ifadeleri ortaya çıktı. İşte o kan donduran ifadeler...
İş adamı Can Atay’ın mimar eşi Polen Atay’ı bornoz kuşağı ile öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı duruşmada Polen Atay ilk kez ifade verdi. Milliyet'in haberine göre, boşanmak istediğini söylediğinde sırtına sert bir darbe aldığını söyleyen Atay, “Boğulduğumu hissettim. Sırtıma öyle sert bir darbe aldım ki nefessiz kaldığımı hissettim. ‘Acaba öldüm mü?’ dedim” dedi.
Mimar Polen Atay eşi Can Atay’ın kendisini öldürmeye çalıştığı iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayet sonrası Can Atay hakkında, “eşi kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan dava açıldı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ikinci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuksuz sanık Can Atay avukatlarıyla birlikte katıldı.
Önceki duruşmaya katılmayan Polen Atay da bu duruşmada babası ve avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmada ilk kez ifade veren Polen Atay, olay günü eşiyle kavga ettiklerini söyleyerek, “Yaşanılmaz bir hal almıştı. Yukarı çıktım. Artık bir karar vermiştim. Bu aileden de eşimden de ayrılmak istiyordum” dedi.
Acaba öldüm mü?
Neler yapacağını düşünürken eşinin yanına geldiğini söyleyen Polen Atay, “Ben gidiyorum dedim. Bir anda sırtıma çok sert bir darbe aldım. Boğulduğumu hissettim. Sırtıma öyle sert bir darbe aldım ki nefessiz kaldığımı hissettim. ‘Acaba öldüm mü?’ dedim. Hatırlayamadığım anlar var. Uyandığımda Lape Hastanesi’ndeydim. Hemşireye ne olduğunu sorduğumda, ‘düşmüşsünüz’ dedi” ifadelerini kullandı.