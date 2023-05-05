Ünlü işadamının eşinden korkunç ifade! Bornoz kuşağı ile boğmak istedi, öldürmek için ilaç verdi

Önceki duruşmaya katılmayan Polen Atay da bu duruşmada babası ve avukatlarıyla hazır bulundu. Duruşmada ilk kez ifade veren Polen Atay, olay günü eşiyle kavga ettiklerini söyleyerek, “Yaşanılmaz bir hal almıştı. Yukarı çıktım. Artık bir karar vermiştim. Bu aileden de eşimden de ayrılmak istiyordum” dedi.