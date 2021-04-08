Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...
Ünlü cerrah Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcıların "Operasyon yapacağız" tezgahına düştü. Bİr otele kapatılıp "sakın çıkma" denildi o da çıkmadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Otele kapanıp 2 milyon lirasını kaptırdı. Sonrası ise çok daha ilginç...
Bu kez bir iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. İstanbul'da ünlü cerrah Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcılara tam 2 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre tele-dolandırıcılar, Uras'ı "Operasyon yapacağız, ortaya çıkma" diyerek bir otele kapattı. Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı.
Şok gerçek, günler sonra ortaya çıktı. Buna göre Uras, dolandırıcıların yönlendirmesiyle Kapalıçarşı'daki bankadan 2 milyon çekti.
Sahtekarların istediği şekilde 'Güvercin' kod adlı kişiye parayı verdi. Ardından da Eminönü'ndeki kameralara boy gösterdi.
Yine dolandırıcıların isteği ile isteğiyle selam vermek için polis merkezine gitti. GBT uygulamasıyla dolandırıldığı gerçeğini öğrendi. Şok geçirdi.