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Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Ünlü cerrah Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcıların "Operasyon yapacağız" tezgahına düştü. Bİr otele kapatılıp "sakın çıkma" denildi o da çıkmadı. Ailesi kayıp başvurusu yaptı. Otele kapanıp 2 milyon lirasını kaptırdı. Sonrası ise çok daha ilginç...

Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Bu kez bir iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. İstanbul'da ünlü cerrah Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcılara tam 2 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre tele-dolandırıcılar, Uras'ı "Operasyon yapacağız, ortaya çıkma" diyerek bir otele kapattı. Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı.

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Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Şok gerçek, günler sonra ortaya çıktı. Buna göre Uras, dolandırıcıların yönlendirmesiyle Kapalıçarşı'daki bankadan 2 milyon çekti. 

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Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Sahtekarların istediği şekilde 'Güvercin' kod adlı kişiye parayı verdi. Ardından da Eminönü'ndeki kameralara boy gösterdi.

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Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Yine dolandırıcıların isteği ile isteğiyle selam vermek için polis merkezine gitti. GBT uygulamasıyla dolandırıldığı gerçeğini öğrendi. Şok geçirdi. 

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