Ünlü işadamı Ahmet Uras'ı otele kapatıp 2 milyon lirasını dolandırdılar! Polise selam ver...

Bu kez bir iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu. İstanbul'da ünlü cerrah Prof. Dr. Cihan Uras'ın oğlu işadamı Ahmet Uras, dolandırıcılara tam 2 milyon lira kaptırdı. İddiaya göre tele-dolandırıcılar, Uras'ı "Operasyon yapacağız, ortaya çıkma" diyerek bir otele kapattı. Ortadan kaybolan Uras için ailesi kayıp başvurusu bile yaptı.