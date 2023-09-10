Ünlü iş kadınları birbirine düştü! Birinin boşadığı adamla diğeri evlendi! 'Kocanı aldım' mesajı attı

Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu ile eski kocası yüzünden mahkemelik oldu. İki ünlü ismi karşı karşıya getiren olay Ayça Kerimoğlu'nun bir turizm şirketinin kurucu CEO'su iş adamı Bertan Aner ile evliliği süresinde başladı.