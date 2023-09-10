Ünlü iş kadınları birbirine düştü! Birinin boşadığı adamla diğeri evlendi! 'Kocanı aldım' mesajı attı
Kendilerine ait giyim markaları olan iki ünlü iş kadını Burcu Tandoğan Aner ile Ayça Kerimoğlu mahkemelik oldu. İddiaya göre Ayça Kerimoğlu ile boşanan Bertan Aner, Burcu Tandoğan ile hayatını birleştirdi. İki iş kadını birbirine düştü. Ayça Kerimoğlu, kendisine "Kocanı aldım" diye mesajlar atıp hakaret eden Burcu Tandoğan Aner'i mahkemeye verdi.
Kendisine ait giyim ve kozmetik markası olan Burcu Tandoğan Aner ile yine kendisine ait başka bir giyim markasına sahip Ayça Kerimoğlu ile eski kocası yüzünden mahkemelik oldu. İki ünlü ismi karşı karşıya getiren olay Ayça Kerimoğlu'nun bir turizm şirketinin kurucu CEO'su iş adamı Bertan Aner ile evliliği süresinde başladı.
Sabah'ın haberine göre, ikili birlikteyken araları Burcu Tandoğan nedeniyle açıldı. 2020 yılında anlaşmalı boşanan Ayça ve Bertan çiftinin çocukları anne Ayça Kerimoğlu'na verildi.
O dönem Bertan Aner eski eşine yüz bin lira nafaka ve bir milyon dolar maddi tazminat verdi. Sonrasında evliliğin bitmesine gerekçe olarak gösterilen Burcu Tandoğan ile Bertan Aner evlendi.
'Kocanı aldım' deyip hakaret etti
İddiaya göre iş kadını Ayça Kerimoğlu, eski eşi Bertan Aner'in yeni eşi Burcu Tandoğan'ın boşanma süreci ve devamında kendisine yönelik hakaretlerine maruz kaldı.