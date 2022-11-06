Ünlü iş kadını lüks gemiden düşüp öldü, cesedi ve milyon dolarlık mücevherleri kayıp
Türk işkadını Dilek Ertek, cruise gemisiyle çıktığı mavi turda, lüks geminin kamarasının balkonundan okyanusa düşerek kayboldu. O geceye ilişkin şok ayrıntılar ortaya çıktı. Çok ünlü bir markanın Türkiye temsilcisi olan Ertek'in mücevhersiz tuvalete bile gitmediği biliniyormuş. Ertek’in mücevherleri kayıp. Baş şüpheli İsviçreli sevgili... İşte şok ayrıntılar...
İşkadını Dilek Ertek’in kamarasının balkonundan okyanusa düşerek kaybolduğu geceyle ilgili çok önemli detaylara ortaya çıktı. Çok büyük bir mücevher markasının Türkiye'deki patronu olan Dilek Ertek'in, ölümüyle ilgili şok ipuçları ortaya çıkarken, intihar etmediği, İsviçreli sevgilisi tarafından denize atıldığı iddiası güçlendi. Ertek'in milyon dolarlık mücevherleri ise kayıp... İşte Hürriyet'in haberinden ayrıntılar...
Sevgilisi, kaybolduğunu 20 saat sonra bildiriyor
71 yaşındaki Dilek Ertek, 24 Ekim’de Norwegian Spirit adlı cruise gemisine, uzun süredir birlikte olduğu 74 yaşındaki İsviçreli erkek arkadaşıyla Bora Bora’da doğum gününü kutlamak için biniyor. Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek’in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00’de bildiriyor. Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.
Gece yarısı bir karaltı denize düşüyor
Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar inceleniyor ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görülüyor. Gemi yönetimi erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tutuyor ve 3 gün sonra Tahiti’ye yanaşılıyor. Burada İsviçreli erkek arkadaş, polis tarafından sorgulanıyor. Ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve ülkesine geri dönüyor.
Aynı kamaraya başka yolcu alınıyor
Gemide Ertek’in kamarasına 2 gün sonra başka yolcu alınıyor. Normalde böyle durumlarda gemi mürettabatının sorgulanması, odanın detaylı incelenmesi ve yan odalardaki müşterilerin sorgulanması gerekir. Ancak hiçbiri yapılmıyor, ayrıca kamera kayıtları verilmek istenmiyor. Tahiti, ‘Olay bizim sınırlarımızda olmadı’ diyor ama Dilek Ertek’in avukatları en yakın karanın Tahiti sorumluluğunda olduğunu savunuyor. Olayı derhal ele alan avukatlar, gemiye de ayrı bir dava açmaya hazırlanıyor.