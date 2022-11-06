Ünlü iş kadını lüks gemiden düşüp öldü, cesedi ve milyon dolarlık mücevherleri kayıp

Gece yarısı bir karaltı denize düşüyor

Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar inceleniyor ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görülüyor. Gemi yönetimi erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tutuyor ve 3 gün sonra Tahiti’ye yanaşılıyor. Burada İsviçreli erkek arkadaş, polis tarafından sorgulanıyor. Ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve ülkesine geri dönüyor.