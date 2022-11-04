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Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

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Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

Dünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek, tatile gittiği Haiti'de tekneden düşerek öldü. Ertek'in cesedi hala bulunamadı.

Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

Ünlü iş kadını Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden düşerek hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle iş dünyasında deprem etkisi yaratan Ertek'in cansız bedenine ise hala ulaşılamadığı kaydedildi.

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Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

ünyanın en ünlü lüks mücevher markalarından Tiffany Co.'nun uzun yıllardır Türkiye distribütörlüğünü yapan Dilek Ertek tatile gittiği Haiti'de talihsiz bir kaza geçirdi.

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Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

Türkiye Tiffany CO'nun sahibi sosyetenin ünlü ismi Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Haiti'de içinde bulunduğu tekneden denize düşerek hayatını kaybetti.

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Ünlü iş kadını Dilek Ertek tekneden düşerek öldü! Cesedi hala bulunamadı

Cesedi hala bulunamadı

Ertek'in ölümü yakınlarında ve iş dünyasında şok etkisi yarattı. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre iş insanının cesedine hâlâ ulaşılamazken, Haiti'de arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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