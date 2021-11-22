Ünlü iş insanının haremi ortaya çıktı! Skandal ifşa oldu: saatlerce zorla...
Dünyaca ünlü büyük şirketlerle iş birliği yapan milyarder iş insanı ile ilgili ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.
Ünlü teknoloji milyarderi, kendisi hakkında 2016 yılında ortaya atılan cinsel istismar iddialarının ardından üst düzey işini kaybetmişti. Skandal bununla da sınırlı kalmadı.
Aralarında Apple, Instagram, Google ve YouTube'un da olduğu pek çok şirketle birlikte çalışan milyarder iş insanı MichaeL Goguen, ilişkiye girdiği 5 bin kadından oluşan "haremi"ni içeren bir liste hazırladı.
Goguen'in ilişkiye girdiği kadınların isimlerini Excel dosyasında sakladı. Onlara da sessiz kalmaları için yüklü miktarda para ödedi.
Sequoia Capital adlı şirketin eski ortağı olan 57 yaşındaki Goguen kadınlardan oluşan 'haremini' yönetmeye yardım ettiklerini söyleyen dört eski çalışan tarafından dava edildi.