Ünlü Instagram fenomeni dehşeti yaşadı! 24 saat boyunca...
28 yaşındaki dünyaca ünlü İskoç model Lacey Montgomery-Henderson, geçtiğimiz günlerde iş seyahati için gittiği Tayland'da 24 saat boyunca dehşeti yaşadı.
İskoç Instagram ünlüsü Lacey Montgomery-Henderson, 10 günlük bir iş seyahati için Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitmişti. Pasaportundan iki sayfanın kayıp olduğunu gören Taylandlı yetkililer harekete geçti.
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28 yaşındaki kadın 24 saat gözaltında kaldı. Gözaltında kaldığı sürece cehennemi yaşadığını söyleyen kadın 'Bana resmen bir hayvan gibi davrandılar' dedi.
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Lacey, hücrenin hamam böcekleriyle çevrili olduğunu ve çok kötü koktuğunu söyledi.
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Diğer blogger ve modellerle lüks iş gezisi yapmak isterken başına böyle bir şey gelen Lacey, küçücük hücrede 6 ranzanın olduğunu da sözlerine ekledi.
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