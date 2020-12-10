Ünlü fenomenin cesedi çıplak halde bulunmuştu! Saadet zinciri olayı ortalığı karıştırdı
ABD'de kaybolduktan birkaç gün sonra cansız bedeni yol kenarında bulunan sosyal medya fenomeni Alexis Sharkey'in ölümüyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Teksas'ta ölü bulunan ABD'li Instagram fenomeni Alexis Sharkey'in ölümüyle ilgili yeni iddialar gündemde. Independent'ın haberine göre; Sharkey’nin iş arkadaşı Brittney Pember, ünlü influencer’ın şirkette direktör olmak için çok çalıştığını söyledi.
Fox News kanalı, 26 yaşındaki Instagram fenomeninin, daha önce saç dökülmesine yol açtığı gerekçesiyle birkaç defa davalık olan Florida merkezli saç ve cilt bakım ürünleri şirketi Monat’ta danışmanlık yaptığını duyurdu.
2014’te kurulan şirketin dolandırıcılık suçlamasıyla da karşı karşıya olduğu bildirildi.
Guardian gazetesi, geçen sene Monat’ın müşterilerin yeni müşteriler bulmasıyla büyüyen ve patronların onların kârı üzerinden para kazandığı uluslararası bir saadet zinciri olduğunu yazmıştı.