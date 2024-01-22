Ünlü eğlence merkezinde iş kadınının saçını başını yoldular! 'Bu nasıl Kütüphane' böyle'

Zaman zaman polemiklerle gündeme gelen magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu, bir kez daha gündem. Bu kez de İstanbul'un gözde gece kulüplerinden birisinde uğradığı saldırı ile ilgili konuşan Sadıkoğlu, karakola gidip şikayetçi oldu.