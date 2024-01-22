Ünlü eğlence merkezinde iş kadınının saçını başını yoldular! 'Bu nasıl Kütüphane' böyle'
Zaman zaman polemiklerle gündeme gelen iş kadını Yasemin Sadıkoğlu, Etiler’in gözde gece kulübü Kütüphane’de, başka bir kadının saldırısına uğradı. Saçları kökünden koparıldı.
Zaman zaman polemiklerle gündeme gelen magazin ve iş dünyasının tanınmış isimlerinden Yasemin Sadıkoğlu, bir kez daha gündem. Bu kez de İstanbul'un gözde gece kulüplerinden birisinde uğradığı saldırı ile ilgili konuşan Sadıkoğlu, karakola gidip şikayetçi oldu.
İş kadını Yasemin Sadıkoğlu, Etiler’in gözde gece kulübü Kütüphane’de kimliği belirsiz bir kadının saldırısına uğradı. Saçları koparılan Sadıkoğlu, karakola giderek mekândan ve işletme yetkililerinden şikâyetçi oldu. Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ’a konuşan Sadıkoğlu, şunları anlattı:
“Erken saatte Bebek’te balıkçıya gitmiştim. Yemek sonrasında kuzenim ve arkadaşlarımız geldi, erken doğumgünü kutladık, kısa süreliğine mekâna biz de uğradık, barda bir şeyler içiyorduk."
"Arkadaşım dışarıda telefonda konuşmaya giderken, ‘yerimi tutar mısın’ dedi. Onun yerine sahip çıkmaya çalışırken, kadının biri beni alttan alttan itmeye başladı."