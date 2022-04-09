Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı! Vajinası olmayan kadına vajina yapmıştı
DENİZLİ’de ünlü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal, sokak ortasında Uzman Çavuş Musa Aktaş tarafından vurularak öldürüldü. Katil uzman çavuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, cinayetin nedeni ve cinayet anıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal (63), askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü.
Dr. Naim Ünsal’ın hayatını kaybettiği cinayetin detayları da ortaya çıkmaya başladı. Dr. Ünsal'ın hobi olarak beslediği atlarına bir süre önce bakıcılık yapan Musa Aktaş'ın, Ünsal’dan 15 bin TL borç para aldığı, doktorun bu parayı geri talep etmesi üzerine ikili arasında tartışma yaşandığı ortaya çıktı.
Birkaç gün önce Ünsal’ın evinde görüşen taraflar arasında husumet başladığı, Musa Aktaş'ın bugün konuşmak için Dr. Ünsal'ın Acıpayam’da at yetiştirdiği bahçe evine geldiği, ikili arasında çıkan tartışmanın ardından ahırdan ayrılan Musa Aktaş’ı takip eden Dr. Naim Ünsal, askerlik şubesi yakınlarında yakaladığı uzman çavuşu tekrar darp etti.
Aracından indirip yeniden dövdü
Musa Aktaş, aracına binip uzaklaşmaya çalıştığı sırada onu otomobiline kadar takip eden Dr. Naim Ünsal, araçtan indirip yeniden dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonrası yere düşen Musa Aktaş,. üzerinde bulunan silah ile önce Dr. Ünsal’ın ayağına ateş etti. Dr. Ünsal, yeniden Musa Aktaş'ın üzerine doğru gelince, uzman çavuş 9 el daha üst üste ateş etti.