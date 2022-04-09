Ünlü doktoru öldüren uzman çavuş tutuklandı! Vajinası olmayan kadına vajina yapmıştı

Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli il merkezinde kendi muayenehanesini açan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Naim Ünsal (63), askerlik şubesi önünde darp ettiği ve aynı zamanda hobi olarak beslediği atların bir dönem bakıcılığını da yapan uzman çavuş Musa Aktaş (28) tarafından tabancayla ateş edilerek öldürüldü.