Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü
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MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatile giden İstanbul'un tanınmış avukatlarından Elif Alev Çevikdal, arkadaşlarıyla balık yemeye gittiği aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen Çevikdal, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti
Muğla'nın Bodrum ilçesine bir dava için gelen 43 yaşındaki İstanbul Barosu avukatı Elif Alev Çevikdal, arkadaşları ile Turgutreis Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe gitti.
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Çevikdal bir süre sonra aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen ve çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Çevikdal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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Çevikdal'ın ani ölümü meslektaşları arasında şok etkisi yarattı.
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Çevikdal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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