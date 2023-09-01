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Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

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Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

MUĞLA’nın Bodrum ilçesine tatile giden İstanbul'un tanınmış avukatlarından Elif Alev Çevikdal, arkadaşlarıyla balık yemeye gittiği aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen Çevikdal, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti

Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

Muğla'nın Bodrum ilçesine bir dava için gelen 43 yaşındaki  İstanbul Barosu avukatı Elif Alev Çevikdal, arkadaşları ile Turgutreis Mahallesi'ndeki bir restorana yemeğe gitti.

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Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

Çevikdal bir süre sonra aniden fenalaştı. Boğazına kılçık kaçtığı belirtilen ve çağrılan sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Çevikdal kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

Çevikdal'ın ani ölümü meslektaşları arasında şok etkisi yarattı.

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Ünlü avukat restoranda balık yerken boğazına kılçık kaçınca öldü

Çevikdal'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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