Üniversiteli Hakan'ın stajının son gününde ölümü Sakarya'yı yasa boğdu
SAKARYA'da ailenin tek çocuğu üniversite öğrencisi Hakan Altun (22), stajını tamamladıktan sonra yaptığı iş görüşmesinden dönerken hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesine bağlı 32 Evler Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Cemal Sızmaz yönetimindeki 34 VE 7318 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu refüjü aşarak karşı şeritten gelen Eray Demircan yönetimindeki 34 ZTK 73 plakalı otomobil ile Hakan Altun yönetimindeki 06 EMK 60 plakalı aracın üzerine devrildi.
Kazada, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü öğrencisi Hakan Altun, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Eve dönüyordu: Sinan Altun ve eşi Fatma Altun’un tek çocukları olan Hakan Altun’un stajını tamamladığı, otomobil servisi yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrası işe alındığı, eve dönerken de kazanın yaşandığı belirtildi.
Hakan Altun’un cenazesi, bugün Kaynarca ilçesine bağlı Güven Balcılar Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından Altun’un cenazesi, Hacı Sare Demir Camii’ne götürüldü.