Üniversite öğrencisi Zümra Çetinler'den plastik formülü! Çözünüyor ve yeniyor

"Kandan bile üretebilirsiniz... Ben kendi formülümü oluşturdum"

Çetinler sözlerini, "Benim yaptığım, sadece kendi formülümü üretmek. Özellikle İspanya'da bu konuyla ilgili çok çalışma var. Bunun belli bir mantığı var ve üretim konusunda hiçbir sınır yok. Bir sürü şeyle üretilebiliyor. Kandan bile üretebilirsiniz. Ben jelatin bazlı çalıştım ve kendi formülümü oluşturdum. Üretim metotlarını da kendim tasarladım. Benim yaptığım şey, aslında var olan bir şeyin üzerinden geliştirilen farklı bir formül olarak nitelendirilebilir" ifadeleriyle noktaladı.