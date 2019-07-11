Üniversite öğrencileri 750 bin lira maliyetli deney cihazını 100 bin TL'ye kurdu

Piyasada kolay bulunmuyor: "Bu hidrolik kanal ile aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, piyasada öyle kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Arkadaşlarımız bunun için bir fiyat teklifi almışlardı yurt dışından. 120 bin Euro’ydu, 750 bin TL’den fazla bir ücret. Tabi pahalı bir rakam geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu.