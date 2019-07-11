Üniversite öğrencileri 750 bin lira maliyetli deney cihazını 100 bin TL'ye kurdu
ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, denizlerdeki pek çok olayı modelleme işlemini yapabilen ve hidrolik laboratuvarlarında kullanılan bir deney cihazını 100 bin TL'ye kurdu.
Türkiye'de birkaç üniversitede bulunan ve yurt dışında üretilen 120 bin Euro değerindeki hidrolik kanalların bulunduğu cihaz ve laboratuvarın yazılımı, tasarımı ve üretimi, akademisyenler ve öğrencilerin çalışmasıyla yerli bir firmaya yaptırıldı.
BEÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, deney cihazlarının yurt dışından ithal edildiğini söyleyerek çalışmalarıyla 100 bin lira maliyetle üniversitelerine laboratuvarı kazandırdıklarını söyledi.
Prof. Dr. Kutoğlu, laboratuvarın nehir yataklarındaki, denizlerdeki pek çok olayı modellemeyi yapabildiğini ve üniversiteler için çok önemli olduğunu ifade etti. Mühendislik fakültelerindeki laboratuvarın Türkiye’deki üniversiteler arasındaki sayılı laboratuvarlar arasına girdiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu:
Piyasada kolay bulunmuyor: "Bu hidrolik kanal ile aşınmaları, erozyonları modelleyebiliyorsunuz. Birçok su yapısının davranışlarını modelleyebiliyorsunuz. Bu cihaz, piyasada öyle kolay bulabileceğiniz bir şey değil. Arkadaşlarımız bunun için bir fiyat teklifi almışlardı yurt dışından. 120 bin Euro’ydu, 750 bin TL’den fazla bir ücret. Tabi pahalı bir rakam geldiği için arkadaşlarımız tasarımı kendileri yaptılar ve yurt içinden bir firmaya imal ettirdiler. 100 bin liraya mal oldu.