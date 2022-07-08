Unicef ailesine katıldı! Hadise "Çocuk Hakları Savunucusu" oldu
Şarkılarıyla, sahne şovlarıyla adından söz ettiren sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran şarkıcı Hadise geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde evlenmişti. Söyledikleriyle, paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen güzel şarkıcı UNICEF ailesine katıldı. Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan Hadise Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek.
Sahne şovlarıyla, şarkılarıyla, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Hadise geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde evlenmiş magazin gündemine oturmuştu. Söyledikleriyle, paylaşımlarıyla olay olan güzel şarkıcı UNICEF ailesine katıldı. Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan Hadise "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" dedi.
Unicef ailesine katıldı
UNICEF Türkiye, Hadise'yi Çocuk Hakları Savunucusu olarak atadığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, bir yıl süreyle UNICEF Türkiye'nin çocuk işçiliği ve çocuklara yönelik şiddetin sona erdirilmesi konularında yürüttüğü savunuculuk çalışmalarını destekleyecek.
Hadise Unicef'te
Hadise, kaynaklarını tüm dünyada çocuk haklarının korunması, gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi için kullanan ve bu konuda savunuculuk yapan UNICEF Çocuk Savunucuları ailesine katıldı.
Çalışmalara destek verecek
Bu görevlendirme ile şiddet ve çocuk işçiliği gibi çocukların hayatlarını ve refahlarını riske atan konulara odaklanan çalışmalara destek vereceğini taahhüt eden şarkıcı şu ifadeleri kullandı...