Unicef ailesine katıldı! Hadise "Çocuk Hakları Savunucusu" oldu

Sahne şovlarıyla, şarkılarıyla, sempatik tavırlarıyla gönüllere taht kuran Hadise geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile sürpriz bir şekilde evlenmiş magazin gündemine oturmuştu. Söyledikleriyle, paylaşımlarıyla olay olan güzel şarkıcı UNICEF ailesine katıldı. Çocuk Hakları Savunucusu olarak atanan Hadise "UNICEF'i ve Türkiye'deki tüm çocukları desteklemekten gurur duyuyorum. Bu benim için bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" dedi.